Компьютер включается не с первого раза? Такая ситуация даже имеет собственное название – фальш-бут. По аналогии с фальш-стартом в соревнованиях. И здесь, по части отыскания причин неисправности, карты, как владельцу компьютера, именно вам в руки. Проблема может появиться уже с момента сборки (покупки) компьютера. И в поиске причин придётся отталкиваться от времени появления проблемы. Однако в большинстве случаев, причиной того, что не получается запустить компьютер с первой попытки, чаще всего является неисправное или криво установленное “железо”. Внутри системника или ноутбука, а также в числе подключённых по портам устройств. Таким образом, первое на что стоит подумать, это модули RAM, графическая карта или материнская плата как таковая. Если компьютер включается не сразу, не стоит исключать и отвалившиеся внутри системника коннекторы и кабели. Есть возможность – проверьте. Заодно, если давно внутрь машины не заглядывали, промахните внутренности от пыли. Она (1)токопроводящая и (2)мешает правильному охлаждению. Для ноутбука порой достаточно пары “подходов” с баллончиком со сжатым воздухом внутрь вентиляционных отверстий. При чистке стационарника я пользуюсь помазком для бритья и пылесосом

Компьютер загружается не сразу: с чего начнём?

Отключаем всё из USB и других портов при выключенном компьютере. Вплоть до мышки с клавиатурой. Если компьютер загрузился нормально, по какому-то из устройств “утечка” или налицо конфликт драйверов. Проблема осталась? Подключаем устройства ввода назад и продолжаем.

Сбрасываем настройки BIOS. Если вы туда не залезали до того, то, по большей части, там и сейчас делать нечего. Однако неправильно выбранный порядок загрузки с устройств и оверклокинг в списке традиционных причин проблем с загрузкой Windows. Так, некоторые из устройств просто не поддерживают “дешёвый и сердитый” XMP в настройках BIOS. Или DOCP для материнских плат от AMD. Причина может быть и в энергосберегающих настройках ErP. И сразу совет – не поленитесь и замените батарейку BIOS, если вашему любимцу уже лет за 5. Привычным мультиметром ту проверить сможет не всякий, ибо параметры по напряжению, когда та в руках, а не в слоте, ни о чём не говорят. Проще купить новую, и подороже. Заодно в процессе замены сбросите настройки CMOS для “мамаши”

Отключаем Быструю загрузку. А вот это вполне может быть. Эта настройка, если вкратце, поможет компьютеру быстро загрузиться после выключения (не перезагрузки). Но если тот заведомо исправен. Я про настройки и состояние Windows в том числе. Быстрая загрузка по умолчанию включена во всех последних версиях Windows. Но у режима есть и недостаток – все ошибки из предыдущей сессии он таскает за собой из сеанса в сеанс. Тем паче это может быть связано с устанавливающимися в Windows 10/11 обновлениями. А точнее их применением в режиме Обновить и Завершить работу. В связи с чем я бы порекомендовал пользователям выбирать обновление с последующей перезагрузкой, а не выключением, если режим Fast Boot всё-таки активирован и пока вас устраивает.

Подробнее про режим в статье Быстрая загрузка Windows: оставить или отключить?, а пока просто отключите:

запускаем консоль команд от имени администратора

вводим команду powercfg -h off

Однако этой команды система слушается не всегда. Я отключаю или включаю Быструю загрузку напрямую из реестра через ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power . Вот архив с файлами реестра, которые отвечают за соответствующее состояние режима. Качаем, распаковываем, Разблокируем в свойствах по необходимости и запускаем:

Скачать архив с файлами Включить и Выключить Быструю загрузку в Windows 10/11

Проверить, включена ли загрузка, можно из PowerShell командой

(GP "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power")."HiberbootEnabled"

если консоль вернёт 1, Быстрая загрузка включена. Если 0 – выключена.

Запускаем тест оперативной памяти. Утилита часто встроена в ПО материнской платы производителем и доступна из настроек, вызываемых ещё на этапе включения компьютера. Но проверка досягаема и из самой Windows. Щёлкните по кнопке Пуск и начните писать “память”. Проводник сам найдёт нужное:

Потребуется перезагрузка. Принимайте решение по итогам проверки. Они будут доступны в логах событий. После того, как вы загрузитесь в нормальный режим Windows, тем же макаром переходите в Просмотр событий:

Слева раскроем Журналы Windows – Система. Правой кнопкой мыши выберем в контексте фильтр текущего журнала:

Не получилось? Вполне вероятно.

Некоторые из проблем вы диагностировать правильно, вероятно, не сможете. Это проблемы по питанию с блока питания или через повреждённые коннекторы с кабелями, а также вопросы, связанные с некорректными драйверами к устройствам, когда ни откаты, ни переустановки не помогают.

В некоторых случаях пользователи приходили к какому-то решению только после полной переустановки системы, когда проблема даже в этом случае не уходила. И чаще всего проблемой был конфликт драйверов к устройствам, которые в новой системе уживались только после определённой процедуры установки.

Не исключены случаи, когда причиной того, что ваш компьютер включается не сразу, являются “технологические особенности” юнита (чаще всего именно материнской платы). Так, однажды при сборке на заказ машины на базе MSI с 4-мя слотами RAM, две планки оперативки были традиционно подоткнуты в слоты по принципу “через один”. То есть первый и третий по счёту. После чего монитор быстро моргнул неким сообщением, на которое я не сразу обратил внимание. Но его содержимое мне удалось выхватить, и оно сообщило, что, дескать, одна из планок стоит не на месте. Разбирательства были недолгими, ибо производитель для криворуких сборщиков (типа меня) на самой плате нарисовал, в каком порядке планки оперативной памяти должны устанавливаться

Пока всё. Успехов.