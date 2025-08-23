Компьютер76

Ошибки Windows

Управление компьютером не работает.

GodKnowses 0

Управление компьютером не работает “Не удаётся найти Computer Management.lnk”. Управление компьютером представляет собой встроенный административный инструмент, обеспечивающий централизованный интерфейс выполнения…

