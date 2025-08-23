Компьютер76

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ СТАЛА ЛЕГЧЕ
Начиная с обновления Windows 11 до версии 24H2, Microsoft “обесточила” неизменный до того текстовый редактор Wordpad, оставив пользователям Блокнот или…
Windows присваивает букву разделу восстановления самостоятельно. Итак, раздел восстановления – это специальный том, создаваемый по умолчанию на том же физическом…
Если всякий раз после перезагрузки Windows вам приходится проходить регистрацию по-новой – неважно, на сайтах ли, в приложениях – проблема…
В статье описываются несколько приёмов, которые помогут вам определиться в причине почему компьютер или ноутбук под управлением Windows долго выключается.…
Как создать образ Windows из своей системы? К слову, сама Microsoft до сих пор не противится таким манипуляциям, если судить…
Короткая статья на тему исправления ошибки в виртуальной машине на базе Virtual Box при попытке установить вервию Windows 11. Так,…
Ваш принтер печатает одну и ту же страницу? Такая проблема может быть вызвана устаревшим программным обеспечением производителя, системными повреждениями или…
Как убрать значок Дополнительные сведения об этом изображении с Рабочего стола Windows? Ведь, к примеру, в неактивированной копии многие манипуляции…
Что делать, если диск или флешка пустая после проверки CHKDSK? Или некоторые объекты на месте, а некоторых нет (пропали или…
Как добавить драйверы к образу Windows с помощью средств самой Windows и программ от Microsoft? Ещё с появлением Windows 10…
Приветствую пользователей, в статье разбирается ряд решений для решения ошибки, когда в Windows пропала папка Загрузки. Предназначенная для хранения всего,…
Запуск от имени другого пользователя предназначена – особая настройка, позволяющая запустить приложение без перехода в другую учётную запись. Однако некоторые…
Универсальные ключи для Windows 10 от Microsoft позволяют устанавливать или обновляться до специальных выпусков Windows (по желанию), НЕ АКТИВИРУЯ при…
Управление компьютером не работает “Не удаётся найти Computer Management.lnk”. Управление компьютером представляет собой встроенный административный инструмент, обеспечивающий централизованный интерфейс выполнения…
Как избавиться от ошибки с сообщением На этой странице произошла ошибка сценария? Ошибка появляется рандомно на любой из версий Windows…
Без Youtube уже и жизнь не та. Этот видеохостинг давно совмещает развлечения, образование и бизнес. И для некоторых пользователей в…
Установка Windows 11 застряла на Давайте подключим вас к сети. Установка системы может быть разбита на несколько отдельных стадий, но…
Компьютер включается не с первого раза? Такая ситуация даже имеет собственное название – фальш-бут. По аналогии с фальш-стартом в соревнованиях.…
Если Windows застряла на Завершение работы и компьютер выключается только после удержания кнопки Выкл. на панели стационарника или ноутбука, предлагаю…
В очередной статье я покажу как разобрался с проблемой неработающей кнопки из контекстного меню объекта Отправить -> Адресат (Mail Recipient)…
Если в вашей Windows некоторые иконки меньше других, попробуйте нижеследующие советы. Так, однажды на глаза попался компьютер, у которого некоторые…
Можно ли поменять местами букву и имя у диска в Windows? Или даже оставить только имя раздела? Вы знаете, что…
Как узнать выпуск Windows? С помощью данных инструментов вы сможете узнать о выпуске Windows и не только, установленной на вашем…
Компьютер перезагружается после выхода из спящего режима, во время сна или при попытке войти в спящий режим? Среди наиболее часто…
Ошибка принтера 1801: неверное имя. В статье разбирается несколько решений ошибок с сетевыми принтерами, по результатам которых пользователь может видеть…