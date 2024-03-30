Как избавиться от ошибки с сообщением На этой странице произошла ошибка сценария? Ошибка появляется рандомно на любой из версий Windows (даже сразу после запуска системы), что является следствием множества факторов. Среди таковых:

Отсутствие среды Java на данной копии Windows, в то время как какой-то из запускаемых скриптов пытается запуститься. Решается установкой последней версии Java. Или переустановкой при наличие ошибок.

Остатки удалённого ПО, пытающегося в одиночку выполнить возложенную на него задачу в отсутствие родительского процесса. Чистим систему.

Ошибочно генерируемый скрипт программ, сидящих в автозапуске. Среди злостных нарушителей замечена программа по работе с разделами дисков MiniTool Partition Wizard с функцией резервного копирования.

с функцией резервного копирования. Для давно почившего браузера IE установлено какое-то разрешение. Без вашего участия этого бы точно не произошло, так как фоном к Internet Explorer-у уже давно ничего не прилипает. Если до того вы – не знаю зачем – копались в настройках браузера, это ваш вариант. Возвращайте всё назад.

Побитая DLL-библиотечка под именем urlmon.dll . Вопрос с ней часто решается простой её же перерегистрацией.

Активированы уведомления об ошибка исполняемых в Windows скриптов. Это сплошь и рядом. Если окно с ошибкой На этой странице произошла ошибка сценария появляется при запуске браузера (хотя многие из них могут позволять себе работать и фоном, то есть без спроса), вы лучше отключить надлежащий пункт в настройках обозревателя.

Какой-то из проигрывателей, точнее его скриптов, блокируется настройками обозревателя. Здесь придётся добавлять веб-скрипт к списку Запрещённых к посещению страниц либо ограничить доступ проигрывателя к интернету. Чаще всего этим грешит именно KMPlayer с его стремлением к анализатору Google Analytics. В России этот плеер не особо популярен, так что подробно останавливаться на нём не буду.

Антивирус не помогает, в автозапуске ничего не висит, в Планировщик не заглядывает никто. Так что о каждом из вариантов подробнее. И лучше запускать инструменты по решению проблемы в том порядке, как указано выше. Хотя содержимое ошибки косвенно, но указывает на причину.

Проверяем Java среду в Windows.

Зажимаем клавиши WIN + S для выхода в Поиск и пишем java. Если, кроме отсылки к браузеру, Windows ничего не предлагает:

значит Java на компьютере не установлен. Если желание есть, поставьте (вот родная для Java страница):

Скачать Java для Windows

После установки перезагружайтесь и проверяйте. Если проблема осталась, переходим далее.

На этой странице произошла ошибка сценария: GoogleTagManager и иже с ним.

То, что вы Chrome не используете, а все “Google Updates”-содержащие службы поотключали, не помешает другому (а чаще всего условно-бесплатному) ПО наклевать по мозгам. Не исключено, что в том есть и доля вашей вины. Удаляйте программы правильно, а по удалению очищайте систему грамотно. Вероятно, что перед вами результат

неправильного удаления программы

запрета на автоматическую проверку обновлений при запуске Windows или типа того.

У некоторых пользователей окно стало концовкой некорректного удаления GoogleBackupAndSync. Но это, скорее всего, не ваш случай. Отдельные из программ (например, MiniTool Partition Wizard) имеют кучу скрытых от глаз запланированных задач. От указанного выхода в сеть при каждом запуске Windows до создания слепка образа в зависимости от настроек. Виновником в случае с MiniTool стали исполнительные файлы проверки обновлений updatechecker.exe и experience.exe из папки C:\Program Files\MiniTool Partition Wizard 12. Щёлкните по ним и проверьте, не появляется ли окно с ошибкой. У меня это вылилось в целый поток “объявлений” На этой странице произошла ошибка сценария:

Проблема должна бы здесь порешаться редактированием списка разрешённых сетевых зон в настройках обозревателя. Выходим на него командой inetcpl.cpl и вносим туда указываемый в окне с ошибкой URL:

Настройка в части Опасные сайты и служит источником проблемы На этой странице произошла ошибка сценария в абсолютном большинстве случаев. Недостаток способа в том, что этих адресов может быть немало и придётся это проделывать вручную всякий раз, когда появляется окно с новым адресом. В какой-то момент вы просто переберёте все адреса вручную, просто это, согласитесь, муторно. Вполне допускаю, что это проблема со стороны настроек Обозревателя Windows, в которой не особо стремятся прислушиваться к разработчикам сторонних скриптов. Сами разработчики MiniTool тоже ничего внятного по этой проблеме не пишут, и вопрос для меня решился забором прав на оба файла и последующим удалением. По типу:

takeown / f "C:\Program Files\MiniTool Partition Wizard 12\updatechecker.exe" / a

icacls "C:\Program Files\MiniTool Partition Wizard 12\updatechecker.exe" / inheritance : r / remove "Администраторы" "Авторизованные пользователи" "Пользователи" "Система"

Перед тем как удалять исполнительные файлы у себя, советую дважды подумать перед тем, что делаете. Сделайте точку восстановления хотя бы.

Отключаем расширения браузеров.

Немного прямолинейный вариант, ибо не все расширения одинаково бесполезны, но всё же. Тем же макаром с помощью команды inetcpl.cpl переходим напрямую в Свойства: Интернет и выбираем вкладку Дополнительно. Скролим список внутри до пункта Обзор и проверяем чек-бокс у пункта Разрешение сторонних расширений обозревателя

Снимаем галку с чек-бокса, Применить, ОК и перезагружаемся.

На этой странице произошла ошибка сценария: виноват urlmon.dll.

Именно эту библиотеку скрипты IE и используют. Долго разбираться в логической взаимосвязи процессов с этой DLL-кой не будем. Процедура повторной регистрации проста:

запускаем консоль cmd от имени администратора

вводим команду Regsvr32 urlmon.dll

Отключение сообщений об ошибке: здесь уже ничего не получится.

Это было бы не решением проблемы, а её маскировкой. Этот абзац я заполняю с одной целью: чем более поздняя у вас версия Windows, тем меньше здесь будет вариантов “подшаманить” – разрабы уже не дают размышлять за них, принимая решения по безопасности ещё на стадии разработки системы. В этом случае я с ними согласен. Апплет дырявый с точки зрения безопасности, и при должных манипуляциях система может оказаться крайне уязвимой. Так что ищите причину, а не просто пейте обезболивающее.

Успехов.