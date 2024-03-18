Установка Windows 11 застряла на Давайте подключим вас к сети.

Установка системы может быть разбита на несколько отдельных стадий, но даже на современных машинах нередко проходит не без ошибок. Одной из таких является проблема настройки сети. Некоторые пользователи жалуются на то, что у них установка Windows 11 останавливается на окне Давайте подключим вас к сети. При этом не позволяя продолжить инсталляцию Windows далее. Чаще всего причина проста – Windows не видит сеть, и для чего кнопка внизу У меня нет интернета и существует. По идее, щёлкнув по той, установка Windows должна бы продолжиться. Но не всегда: кнопка не срабатывает и часто у тех, кто систему обновляет с предыдущей версии. Некоторые также жалуются, что кнопки вообще нет. Так что проверим пару быстрых шагов, как ошибку пропустить. Вариантов немного. Если после выбора региона и раскладки клавиатуры, кнопка У меня нет Интернета далее по установке не пропускает:

Зажимаем Shift + F10 (или Fn + Shift + F10) и вызываем консоль команд вводим команду

oobe\bypassnro

Процесс установки рестартует, но более резво и уже с момента выбора страны проживания. Теперь кнопка должна заработать. Или тупо появиться.

Давайте подключим вас к сети: а давайте и правда подключим.

Если есть Ethernet разъём на компьютере или ноутбуке, не мучайтесь. Тормозите установку и подключите сетевой кабель напрямую к сетевой карте. Я на всех машинах стараюсь делать именно так независимо от типа устанавливаемой ОС. В противном случае придётся использовать установку напрямую. Традиционных ещё до недавнего времени вариантов у нас с вами всё меньше. Лучшим ещё недавно было бы обновление до последней версии с помощью Media Creation Tool. Сегодня в связи с санкциями приходится выискивать обходные пути, и использование подобных средств как минимум непредсказуемо. Так что ищите варианты для обходного манёвра. Вплоть до установки обновлением с отдельного загрузочного носителя.

Успехов всем.